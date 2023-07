Deutschlandticket Foto: Fabian Strauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Durch Deutschlandticket HVV meldet Fahrgastrekord im Juni Von dpa | 19.07.2023, 12:44 Uhr

Im Juni haben so viele Fahrgäste den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) genutzt wie noch nie zuvor in dem Monat. „Die jetzt vorliegenden Juni-Fahrgastzahlen im HVV liegen über dem Vor-Corona-Niveau und damit höher als im Rekordjahr 2019“, teilte der HVV am Mittwoch mit. „Im Vergleich zum Monat Juni 2019 lag das Fahrgastniveau bei 103 Prozent. Zum Vergleich: Im April 2023 lagen die Fahrgastzahlen noch 14 Prozent unter dem Wert vom April 2019.“ Unter dem Strich zählte der Verkehrsverbund im Juni 89,3 Millionen Fahrgäste, verglichen mit 86,8 Millionen im Juni 2019.