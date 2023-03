Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Hundertjährige getötet: Haftbefehl gegen Enkel erlassen Von dpa | 08.03.2023, 09:18 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod einer Hundertjährigen in Hamburg-Stellingen ist Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags gegen ihren Enkel erlassen worden. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittlungen zu Motiv und Tathergang dauerten an. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ berichtet.