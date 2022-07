Mitarbeiter der Hochbahn-Wache kontrollieren die Maskenpflicht im U-Bahnhof Burgstraße. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt up-down up-down FFP2-Maskenpflicht Hunderte Verstöße bei Kontrollaktion in der Hamburger U-Bahn Von dpa | 14.07.2022, 17:22 Uhr | Update vor 37 Min.

Wer keine FFP2-Maske in der U-Bahn in Hamburg trägt, kann mit einer Geldstrafe von 40 Euro rechnen. In der Hansestadt ist die FFP2-Maske im Nahverkehr nämlich Pflicht. Das wissen viele aber offenbar gar nicht. Das will die Hochbahn nun ändern.