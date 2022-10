Demonstration in Hamburg Foto: Markus Scholz/dpa up-down up-down Solidarität Hunderte Menschen demonstrieren für soziale Gerechtigkeit Von dpa | 29.10.2022, 16:38 Uhr

Hunderte Menschen haben am Samstag in Hamburg bei mehreren Demonstrationen für soziale Gerechtigkeit und die Menschen im Iran demonstriert. Am größten Umzug unter dem Motto „Solidarisch aus der Krise - bezahlbares Leben für alle statt Profite für wenige“ nahmen nach Polizeiangaben rund 1600 Demonstrantinnen und Demonstranten teil. Die Teilnehmer waren vom Berliner Tor durch die Innenstadt zum Rathausmarkt gezogen, weshalb es auch zu Verkehrsbehinderungen kam.