Hamburg Hunderte Menschen demonstrieren für Dauer-Neun-Euro-Ticket Von dpa | 26.08.2022, 19:09 Uhr

Mehrere Hundert Menschen haben am Freitag in Hamburg für den Fortbestand des Neun-Euro-Tickets demonstriert. Sie zeigten Schilder mit der Aufschrift „9-Euro-Ticket forever!“, „ÖPNV für alle“ oder „Nahverkehr statt Bundeswehr“. Zu der Demonstration hatten unter anderen Fridays for Future und die Grüne Jugend Hamburg sowie die vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestufte Interventionistische Linke aufgerufen. Nach Beobachtung eines dpa-Fotografen zogen 200 bis 300 Teilnehmer vom Jungfernstieg durch die Mönckebergstraße. Der Polizei wurden keine Zwischenfälle bekannt.