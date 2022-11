Hunderte Menschen versammelten sich in Hamburg, um die Menschen im Iran zu unterstützen. /Symbolbild Foto: IMAGO/Alexander Pohl up-down up-down Demo-Geschehen am Wochenende Hunderte demonstrieren in Hamburg für die Menschen im Iran Von dpa | 13.11.2022, 13:47 Uhr

In Hamburg gingen am Wochenende wieder zahlreiche Demonstranten auf die Straße. Damit wollten sie die Menschen im Iran und in der Ukraine unterstützen. Vor einer anderen Demo hatte der Verfassungsschutz gewarnt.