«Breakfast in Green» Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Aktion Hunderte bei „Breakfast in Green“ für lebenswerte Stadtteile Von dpa | 22.04.2023, 13:17 Uhr

Um ein Zeichen für lebenswerte Stadtteile mit weniger Lärm und sauberer Luft zu setzen, haben Hunderte Menschen die Straße Lange Reihe in Hamburg-St. Georg in Grün erscheinen lassen. Bei warmem Frühlingswetter versammelten sich am Samstagvormittag vor allem viele Familien mit Kindern, die meisten weitgehend in Grün gekleidet, zu einem „Breakfast in Green“.