Sonnabend, 14.15 Uhr im Hamburger Stadtteil Altona-Nord. Im Goethepark treffen sich eine Schülerin – und ein kleiner Hund. Die 17-Jährige erkennt sofort: Hier handelt es sich nicht um einen Profi-Streuner, das Tier läuft aufgeregt und ziellos hin und her.

Als der Hund dann auch noch beinah von einem Auto erfasst wird, greift die Schülerin beherzt ein und zu. Mit dem verängstigten Findeltier auf dem Arm macht sie sich auf den Weg ins Bundespolizeirevier Altona.

Hund hat Angst vor Bundespolizisten

„Der Fundhund wurde fürsorglich in der Bundespolizeiwache mit Wasser und Spielzeug versorgt“, berichtet Woldemar Lieder, Sprecher der Bundespolizei Hamburg. Dennoch hatte der Ausreißer zu den Beamten offenbar weniger Vertrauen als zu seiner Retterin. „Er ließ sich durch die Bundespolizisten nicht auf den Arm nehmen und schien verängstigt zu sein“, so Lieder.

Doch der Kleine musste nicht lange zittern. Kurz nachdem das PK21 der Landespolizei von den Bundespolizei-Kollegen über den Fundhund in Kenntnis gesetzt worden war, erschien dort die Besitzerin des Hundes. Die 33-Jährige war in großer Sorge und wollte den Verlust ihres Lieblings melden. „Der Frau wurde mitgeteilt, dass es dem Hund gut geht und, dass er sich in sicheren Händen befindet“, sagt Sprecher Woldemar Lieder.

„In der Bundespolizeiwache im Bahnhof Altona wurde die Besitzerin erfolgreich mit ihrem Hund zusammengeführt.“ Woldemar Lieder Sprecher Bundespolizei Hamburg

Am Ende der Mitteilung heißt es: „Beim Erblicken der Besitzerin zeigte sich der Hund sichtbar froh und ließ sich sofort auf den Arm nehmen.“ Bei Frauchen ist es eben doch am schönsten.