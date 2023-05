Digital-Messe OMR Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Internet Hummels, Effenberg und Co. auf der Digital-Messe OMR Von dpa | 09.05.2023, 16:25 Uhr

Auf der Digitalmesse OMR in den Hamburger Messehallen tummeln sich in diesem Jahr viele aktive und ehemalige Profifußballer. Am Eröffnungstag waren etwa Borussia Dortmunds Abwehrspieler Mats Hummels, die früheren Nationalspieler Stefan Effenberg und Thomas Helmer oder die Ex-Nationalspielerin Ariane Hingst zu Gast. Während Hingst am Dienstag über die ungewöhnliche Geschichte des Frauenfußball-Projekts FC Viktoria Berlin - laut OMR „Deutschlands spannendstes Fußball-Startup“ - sprach, war Effenberg Gast bei einem Vortrag über die Marketing-Strategien seines Ex-Vereins FC Bayern München.