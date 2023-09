Dem HSV liegen abendliche Auftritte im Glanz des Volksparkstadion-Flutlichts offenbar mehr als Gastspiele bei Aufsteigern. Am Freitagabend bewies das Team von Trainer Tim Walter im Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf viel Geduld. Die Hamburger belohnten sich mit einem späten Elfmetertor durch Laszlo Benes und übernahmen von den Rheinländern durch das 1:0 (0:0) zumindest vorerst die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga.

Die beiden 1:2-Niederlagen bei den Aufsteigern aus Elversberg und Osnabrück hatten jüngst ordentlich aufs Gemüt geschlagen, doch der 136. Geburtstag des Vereins sollte wieder ein Feiertag für den HSV werden. Zumindest war bei der Walter-Elf bei nordisch-schmuddeligem Wetter keinerlei Verunsicherung zu spüren.

Die Hamburger agierten und gingen mit einer großen Portion Selbstverständlichkeit ans Werk, doch auch die von Ex-HSV-Trainer Daniel Thioune trainierten Düsseldorfer wirkten voller Überzeugung. Je einen großen Gefahrenmoment erzeugten beide Teams vor des Gegners Tor.

Bakery Jatta mit einem Kopfball des Grauens

Bakery Jatta köpfte nach einer schnell ausgeführten HSV-Ecke am langen Pfosten völlig freistehend kläglich neben das Tor (16. Minute). Auf der Gegenseite wurde Felix Klaus erst in höchster Not von Guilherme Ramos geblockt und verzog wenige Sekunden später nur knapp (36.).

Ansonsten hatte der HSV zwar ein Plus an Ballbesitz, insgesamt ging das Remis zur Halbzeitpause aber in Ordnung.

HSV erst im Glück und dann am Drücker

Nach dem Seitenwechsel war der HSV zunächst im Glück. Einem eines Strafstoßes würdigen Handspiels von Ignace van der Brempt war eine hauchzarte Fortuna-Abseitsstellung vorausgegangen (50.), einem technischen Lapsus von Stürmer Robert Glatzel im eigenen Sechzehner fehlte ein Düsseldorfer Profiteur (55.).

Danach setzten aber die Gastgeber die Akzente. Einen unangenehmen Freistoß von Miro Muheim lenkte Florian Kastenmeier mit Mühe an den Pfosten (57.), nach der folgenden Ecke parierte der Fortuna-Keeper erst den Kopfball von Ramos und klärte dann geistesgegenwärtig per Fußreflex vor dem einschussbereiten Glatzel (58.).

Auch Düsseldorf hatte Gelegenheiten durch Ao Tanaka (60.) und Isak Bergmann Johannesson (70.), nicht jedoch in derselben Güteklasse.

Walter-Wechsel zeigen Wirkung

Ein Remis rückte näher, doch dann glückte Walter der Glücksgriff. Der HSV-Coach brachte Jean-Luc Dompé für Levin Öztunali (67.) und Andras Nemeth für dem glücklosen Glatzel (72.) – zwei Wechsel mit Wirkung. Dompé entwischte zweimal seinem Gegenspieler Matthias Zimmermann, der sich beide Male eines Fouls bedienen musste. Die Konsequenz? Gelb-Rot für den Düsseldorfer (76.).

Kurz darauf setzte Nemeth im Strafraum Laszlo Benes in Szene, den Emmanuel Iyoha zu Fall brachte. Nach kurzem Videostudium zeigte Schiedsrichter Felix Zwayer auf den Punkt, Benes verwandelte zum 1:0 (83.).

Noch einmal Glück in der Nachspielzeit

Nur einmal geriet der Sieg noch in Gefahr, doch eine satte Direktabnahme von Düsseldorfs Daniel Ginczek zischte haarscharf am Pfosten vorbei (90.+1) – dann durften Walter, Benes und Co. jubeln.