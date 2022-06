Der HSV startet in die Vorbereitung auf seine fünfte Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. FOTO: IMAGO/ABS Michael Schwarz Hamburg HSV vor Saisonstart: Meinungsverschiedenheiten und ein großes Ziel Von dpa | 17.06.2022, 15:46 Uhr

Der HSV startet in die Vorbereitung auf seine fünfte Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Nach vier vergeblichen Anläufen soll der Aufstieg her. Darin sind sich alle im Verein einig. Abseits des sportlichen Geschehens geht es weniger harmonisch zu.