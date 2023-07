Starkregen in Hamburg Foto: Bodo Marks/dpa/Symbolbild up-down up-down Klimakrise Hohe Schäden durch Starkregen in Hamburg in 20 Jahren Von dpa | 27.07.2023, 05:41 Uhr

Ein Gewitter fegt über die Stadt und bringt Böen und Starkregen. Was in dieser Woche die Berliner Feuerwehr in Ausnahmezustand versetzte, geschieht auch andernorts zunehmend häufig. Im bundesweiten Vergleich kommt Hamburg dabei allerdings glimpflich weg.