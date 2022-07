Ein Mann trinkt an einem öffentlichen Wasserspender an der Außen Alster Wasser. Foto: Marcus Brandt/dpa FOTO: Marcus Brandt up-down up-down Hitzewelle Hohe Gefahr von Wald-, Böschungs- und Grasbränden in Hamburg Von dpa | 19.07.2022, 11:16 Uhr

Mit zunehmender Hitze und aufgrund der trockenen Böden, Felder und Wälder nimmt auch in Hamburg die Gefahr von Bränden in Wald und Flur zu. So steigen sowohl der Granslandfeuerindex als auch der Waldbrandgefahrenindex bis zum Mittwoch jeweils auf die höchste Stufe, wie der Deutsche Wetterdienst am Dienstag bekannt gab. Am Dienstag lagen beide Indizes noch bei Stufe vier von fünf.