Neben Rapper Samy Deluxe leien Nachrichtensprecherin Julia-Niharika Sen, Fußballlegende Horst Hrubesch sowie die Torfrocker Klaus Büchner und Stefan Lehmann den Figuren im Hörspiel ihre Stimmen. Foto: Georg Wendt up-down up-down Mit Bjarne Mädel und Samy Deluxe Charity-Hörspiel „Skibbie“ unterstützt Kinderhilfsprojekte in Hamburg Von dpa | 05.09.2022, 10:26 Uhr

Ab dem 16. September ist das Charity-Hörspiel „Skibbie“ als CD und als Stream verfügbar. Das Hörspiel ist in Zusammenarbeit mit Schauspieler Bjarne Mädel, Rapper Samy Deluxe sowie 48 Kindern entstanden. Der Erlös geht an Kinderhilfsprojekte in Hamburg.