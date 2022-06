ARCHIV - Ein Hockeyspieler spielt den Ball. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Feldhockey Hockey-Endrunde: Vier Hamburger Clubs gehen auf Titeljagd Von dpa | 02.06.2022, 12:09 Uhr

Gleich vier Hamburger Teams haben am Wochenende die Chance, die deutsche Meisterschaft im Feldhockey zu gewinnen. Zum Auftakt der Endrunde in Bonn treffen die Herren am Samstag (11.45 Uhr) im ersten Halbfinale auf Titelverteidiger Rot-Weiss Köln. Anschließend fordert der Hamburg Polo Club ab 14.00 Uhr bei seiner Endrunden-Premiere den Mannheimer HC. Ebenfalls mit dem MHC bekommen es die HTHC-Damen ab 16.15 Uhr zu tun. Zum Abschluss (18.30 Uhr) kämpft der Club an der Alster gegen Titelverteidiger Düsseldorfer HC um den Einzug in das Endspiel am Sonntag.