Amtsgericht Hochspannungsleitung beschädigt - Prozess geht weiter 13.02.2023, 02:01 Uhr

Das Amtsgericht Hamburg will am Montag (9.00 Uhr) einen Prozess um die Zerstörung einer Hochspannungsleitung durch ein Baggerschiff fortsetzen. Ob bereits die Plädoyers gehalten werden können, ist nach Angaben der Gerichtspressestelle unklar. Möglicherweise will der angeklagte Kapitän des Baggerschiffes noch aussagen. Der 79-Jährige und zwei Lotsen im Alter von 56 und 53 Jahren sind wegen fahrlässiger Gefährdung des Schiffsverkehrs angeklagt.