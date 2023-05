Die „Götheborg of Sweden“ ist in Hamburg angekommen. Foto: HamburgNews up-down up-down Historisches Hochsee-Holzschiff Hamburger können „Götheborg of Sweden“ ab Samstag besichtigen Von shz.de | 19.05.2023, 18:38 Uhr

Die „Götheborg of Sweden“ ist am Freitag in Hamburg angekommen. Wann Sie das größte Hochsee-Holzschiff der Welt besichtigen können, lesen Sie hier.