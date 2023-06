Bilanzpressekonferenz Hamburger Hochbahn Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Unternehmen Hochbahn legt bei Umsatz und Fahrgastzahlen zu Von dpa | 15.06.2023, 15:01 Uhr

Die Hamburger Hochbahn hat im vergangenen Jahr bei Umsatz und Fahrgastzahlen zugelegt. Die Zahl der Menschen in den Bussen und U-Bahnen stieg 2022 zum Vorjahr um rund 100 Millionen auf 384 Millionen, wie der Aufsichtsratsvorsitzende, Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne), und Hochbahn-Vorstandschef Henrik Falk am Donnerstag sagten. Auch in diesem Jahr zeige der Trend weiter nach oben: Auf das bisherige Jahr bezogen liege man bereits bei 97 Prozent des letzten Vor-Corona-Jahres 2019, in dem die Hochbahn am Ende 462 Millionen Fahrgäste gezählt hatte. Vergleiche man die Zahlen von Anfang Mai, liege man bereits wieder auf Vorkrisenniveau.