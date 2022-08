Zwei Ruderer sind bei Sonnenaufgang auf der Alster unterwegs. Foto: Christian Charisius/dpa FOTO: Christian Charisius up-down up-down Schwimmen Hitze in Hamburg zieht viele Menschen ans Wasser Von dpa | 04.08.2022, 16:24 Uhr

Wie es sich für einen schönen Sommertag gehört, haben am Donnerstag viele Menschen das sonnige Sommerwetter im Schatten, am Wasser und bei einem kühlen Getränk genossen. Vor allem an der Hamburger Elbe war viel los.