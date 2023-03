Nach der Amoktat am Donnerstagabend in Hamburg-Groß Borstel bei einer Versammlung der Zeugen Jehovas, hat die Polizei am Freitag ein Hinweisportal eingerichtet.

Dort können „Fotos und Videos zur Tat oder relevanten Ereignissen in diesem Zusammenhang hochgeladen werden“, teilte die Polizei in einem Tweet mit.

Anlaufstelle für Betroffene der Amoktat in Hamburg eingerichtet

Für Betroffene oder Angehörige ist eine telefonische Anlaufstelle eingerichtet worden. Dabei handelt es sich laut Polizei aber ausdrücklich nicht um ein Hinweistelefon. Unter den Nummern 040 4286 24393, 040 4286 24386 und 040 4286 24323 ist die Anlaufstelle zu erreichen.