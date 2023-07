Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Therapiezimmer im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Foto: Philipp von Ditfurth up-down up-down 40 Einsatzkräfte rücken aus Zimmerbrand in Pflegeheim in Hamburg-Poppenbüttel Von shz.de | 14.07.2023, 18:41 Uhr

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften rückte die Feuerwehr zu dem Brand in einem Pflegeheim in Hamburg-Poppenbüttel an. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden, alle Bewohner blieben unverletzt.