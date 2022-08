ARCHIV - Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild FOTO: Fernando Gutierrez-Juarez up-down up-down Ehrenamt Hilfsprojekt Wünschewagen braucht neuen Krankentransporter Von dpa | 16.08.2022, 12:53 Uhr

Seit fünf Jahren erfüllt das Hilfsprojekt Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) Hamburg Herzenswünsche von sterbenskranken Menschen. Bereits 168 Menschen konnten die ehrenamtlichen Mitarbeiter so eine große Freude machen. „Es sind meist die kleinen Wünsche, die am Ende eines Lebens zählen“, sagte Projektkoordinator Luca Möhring am Dienstag in Hamburg. „Wunschziel Nummer 1 ist die Ostsee.“ Der jüngste Fahrgast sei 4 Jahre alt gewesen, der älteste 101. „Für die meisten unserer Fahrgäste ist es ein Tag, an dem sie die Krankheit mal vergessen können und an dem schöne und oft sogar unbeschwerte Momente mit Familie und Freunden im Mittelpunkt stehen.“