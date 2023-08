Am Mittwochabend hat ein Mann in Hamburg-Othmarschen am Elbstrand versucht, mit einer abgebrochenen Flasche eine andere Person auszurauben. Da diese Person sich geweigert hat, ihre Sachen herauszugeben, hat der Täter mit der Glasflasche zugestochen.

Mutmaßlicher Täter am Elbstrand in Hamburg-Othmarschen festgenommen

Die geschädigte Person kam mit Schnittverletzungen ins Krankenhaus. Ein mutmaßlicher Täter konnte am Elbstrand festgenommen werden. Er soll unter lauten „Heil Hitler“-Rufen festgenommen und an die Polizeiwache gebracht worden sein.