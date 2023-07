Das Urteil des Landesgerichts in Hamburg ist noch nicht rechtskräftig. Eine Revision ist möglich. Symbolfoto: imago/Eckhard Stengel up-down up-down Landgericht Hamburg Mann wegen Misshandlung von Frau zu sieben Jahren Haft verurteilt Von dpa | 27.07.2023, 19:22 Uhr

Im Februar schlug und misshandelte er seine Lebensgefährtin in stark betrunkenem Zustand. Jetzt muss der 52-Jährige für sieben Jahre in Haft. Das Gericht ordnete zudem an, dass der Alkoholsüchtige in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird.