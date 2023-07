Die 1100 Fenster sind unterschiedlich geformt und werden mit Reinwasser geputzt. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Schwindelfrei in Hamburg Industriekletterer reinigen 1100 Fenster an der Elbphilharmonie Von dpa | 24.07.2023, 08:00 Uhr

Die Putzaktion findet dreimal im Jahr statt und dauert neben anderen Wartungsarbeiten drei Wochen lang. Um an alle Stellen zu gelangen, hängen die Industriekletterer an Seilen an Hamburgs Wahrzeichen.