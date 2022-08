Hamburger Cruise Days 2022 FOTO: Markus Scholz up-down up-down Hansestadt im Ausnahmezustand Zehntausende Besucher: Hamburg feiert Cruise Days, Sommerdom, Cyclassics und Musikfestivals Von Carola Große-Wilde und Janina Heinemann, dpa | 21.08.2022, 18:36 Uhr

Cruise Days, Sommerdom, Cyclassics und Musikfestivals: Am Wochenende war in Hamburg ganz schön was los. Nach coronabedingter Pause feierten zehntausende Menschen ausgelassen und fröhlich.