Energiekrise Wettbewerb unmöglich: Hamburgs Arcelormittal-Chef für europaweit einheitlichen Strompreis Von dpa | 28.09.2022, 13:30 Uhr

Arcelormittal produziert in seinem Hamburger Werk pro Jahr rund 700.000 Tonnen Walzdraht. Dabei verbraucht das Unternehmen so viel Strom und Gas wie kein anderes in der Hansestadt. Bei den explodierenden Preisen ist ein wettbewerbsfähiges Arbeiten nahezu unmöglich. Daher fordert der Leiter Uwe Braun europaweit einheitliche Strompreise.