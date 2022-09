Erzbischof Stefan Heße Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild up-down up-down Kirche Heße: Erhebliche Fehler im Erzbistum Hamburg Von dpa | 23.09.2022, 12:48 Uhr

Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße hat den Zwischenbericht der Universität Osnabrück über den Umgang mit sexualisierter Gewalt im Bistum Osnabrück gewürdigt. Der Bericht mache deutlich, dass auch im Erzbistum Hamburg erhebliche Fehler im Umgang mit Betroffenen und Beschuldigten gemacht worden seien, schrieb Heße am Freitag in einem Brief an die Mitarbeitenden im Erzbistum Hamburg. „Das erfüllt mich mit Scham. Die Fehler der Vergangenheit können nicht rückgängig gemacht werden. Und es wäre zu wenig, dafür nur um Entschuldigung zu bitten“, so Heße. Bis 1995 gehörte auch das heutige Erzbistum Hamburg zum Bistum Osnabrück.