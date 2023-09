War‘s vor allem Herbert Grönemeyer oder doch eher der wieder wachsende Frust mit der Klimapolitik? Fridays for Future (FFF) erlebte am Freitag in Hamburg jedenfalls eine Art Wiederauferstehung. Nach Jahren sinkender Teilnehmerzahlen kamen am Nachmittag etwa 20.000 Menschen anlässlich des globalen Klimastreiks zum Jungfernstieg, um für einen wirksamen Klimaschutz zu demonstrieren. Die Veranstalter sprachen am späten Nachmittag von 22.000 Protestierenden.

Gut besucht: Etwa 20.000 Klimabewegte kamen zum Jungfernstieg. Foto: Christian Charisius/dpa

Als Zugpferd half Grönemeyer sicherlich, die Zahl nach oben zu treiben. In einer leidenschaftliche Rede bewies der Ruhrpott-Künstler, dass er nicht in erster Linie wegen der Musik nach Hamburg gekommen war. Vor den überwiegend jugendlichen Zuhörern zeigte sich der 67-Jährige als engagierter, ja kompromissloser Unterstützer von Fridays for Future und ihrer Forderungen.

Herbert Grönemeyer mit Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß. Foto: Franziska Spiecker/dpa

„Die Erde steht vor dem Infarkt“, rief Grönemeyer unter dem Beifall der Teilnehmer von der Bühne am Jungfernstieg. Die Entscheidungsträger forderte er auf, endlich schnell und konsequent gegen CO 2 -Emissionen und Erderwärmung zu handeln: „Kommt raus aus der Lähmung.“ Das gelte für die gesamte Gesellschaft, die der Musiker auffrief: „Zurück auf Null, und jeder raus aus der Komfortzone.“

Vor ihm war die Band Silbermond aufgetreten. Mit deren Frontfrau Stefanie Kloß sang Grönemeyer ein gemeinsames Lied, bevor er ganz bewusst seinen Hit „Mensch“ spielte – der Text ist nicht zuletzt ein Appell, sich niemals unterkriegen zu lassen.

Den Klimaschutzbewegten in Hamburg sprach Grönemeyer Mut zu. Es werde gerade versucht, diese „an jeder Ecke mundtot“ zu machen, aber: „Im Verbund sind wir unschlagbar.“ Seine umjubelten Schlussworte: „Ihr werdet gewinnen – Glückauf.“

„Wir kämpfen weiter": Annika Rittmann, Sprecherin von Fridays for Future. Foto: Christian Charisius/dpa

Oma von Luisa Neubauer begeistert die Massen

Zuvor hatte schon Dagmar Neubauer die Zuhörer begeistert. Die 90 Jahre alte Großmutter der deutschen FFF-Führungsfigur Luisa Neubauer lobte die junge Generation für ihr Engagement in Sachen Klimarettung und mahnte: „Es kann nicht gutgehen, wenn wir so weiterleben wie bisher.“ Den stürmischesten Applaus erntete die Seniorin aus den Elbvororten für ihr Bekenntnis: „Ich kann die Worte Wachstum und Wohlstand nicht mehr hören.“

Die Zeit drängt: Demo-Wagen der Klimaprotestierer. Foto: Markus Lorenz

Mehrere Redner aus der Klimaschutzbewegung – darunter FFF-Sprecherin Annika Rittmann – betonten, dass sie in ihrem Kampf für wirksamen Klimaschutz nicht nachlassen würden und verwiesen auf die weltweite Häufung katastrophaler Wetterereignisse gerade in diesem Sommer: „Die Erde brennt, und dieses Feuer muss gelöscht werden. Jetzt und nicht irgendwann.“

Forderung nach Klimageld

Anschließend zogen die Demonstranten durch die Innenstadt und schließlich zurück zu einer Abschlussveranstaltung am Jungfernstieg. Teilnehmer waren überwiegend junge Menschen, aber auch viele Vertreter anderer Generationen. In den Händen hielten die Protestierenden erneut viele fantasievoll selbst gebastelte Plakate mit Aufschriften wie „Ihr müsst handeln!“ und „Die Erde kocht vor Wut“.

Wer ist hier kriminell? Dieser Demo-Teilnehmer hat eine klare Meinung. Foto: Markus Lorenz

In Deutschland verlangt Fridays for Future unter anderem die Einführung eines Klimagelds und die Verschärfung des Klimaschutzgesetzes.