Konzert in Hamburg Grönemeyer: Der eigenwillige Star und seine Fans – funktioniert das noch wie früher? Von Yannick Kitzinger | 19.05.2023, 09:48 Uhr

Herbert Grönemeyer hat am Donnerstagabend in Hamburg den zweiten Stopp seiner „Das ist los Tour“ eingelegt. Ein grandioser Auftritt des Sängers, den seine Fans zu Recht noch immer so feiern, wie früher.