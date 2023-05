Sanna Marin Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpa up-down up-down Auszeichnung Helmut-Schmidt-Zukunftspreis für Sanna Marin Von dpa | 02.05.2023, 12:43 Uhr

Finnlands scheidende Ministerpräsidentin Sanna Marin erhält den mit 20.000 Euro dotierten Helmut-Schmidt-Zukunftspreis. Die 37-Jährige sei eine wegweisende Europäerin mit klaren Werten und einem eigenen politischen Stil, begründete der Jury-Vorsitzende Uwe Jean Heuser am Dienstag die Entscheidung. Marin habe Finnland höchst effektiv durch die Corona-Pandemie gebracht. Der von der Wochenzeitung „Die Zeit“, der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung und The New Institut verliehene Preis werde am Donnerstag im Hamburger Thalia Theater übergeben.