Im Rahmen eines der ersten Pilotprojekte wird eine innovative Wasserstoff-Windanlage vor der Küste Helgolands installiert. Die Besonderheit: Im Fuß des Turbinenturms ist eine Elektrolyseanlage integriert. Foto: Aquaventus/Visualisierung up-down up-down Wasserstoff-Erzeugung auf See Wie die Nordsee zum „grünsten Kraftwerk der Welt“ werden soll Von Yannick Kitzinger | 03.05.2023, 16:56 Uhr

Die Zeichen stehen auf Grün für den Energieträger regenerativer Wasserstoff. Der Verein Aquaventus will ihn direkt vor Helgoland durch Offshore-Elektrolyse auf hoher See erzeugen und dann über Pipelines an Land zu bringen. Aus den Plänen soll schon bald Realität werden.