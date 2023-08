Ein Mann und seine beiden Kinder wurden nach dem Brand in Hamburg in ein Krankenhaus gebracht. Symbolfoto: IMAGO/Martin Wagner up-down up-down S-Bahnstation Heimfeld Fünf Verletzte nach Fettbrand in Hamburger Asia Imbiss Von dpa | 02.08.2023, 11:12 Uhr

Ein Fettbrand in der Lüftungsanlage des Asia-Imbiss an der S-Bahnstation Hamburg-Heimfeld hatte zu dem Feuer geführt. Drei Personen wurden nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gebracht.