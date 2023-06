Jahresauftakt-Pressekonferenz Hamburg Messe und Congress Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild up-down up-down Messen Heiko Stutzinger wird neuer Messe-Chef in Hamburg Von dpa | 30.06.2023, 18:26 Uhr

Der Betriebswirt Heiko Stutzinger wird neuer Chef der Hamburg Messe und Congress GmbH. Der 49-Jährige - derzeit bei dem Utrechter Messeveranstalter Royal Jaarbeurs tätig - werde seinen Posten voraussichtlich Anfang kommenden Jahres antreten und das Unternehmen gemeinsam mit Geschäftsführer Uwe Fischer leiten, der bereits bei der Messe arbeitet, teilte die Messe am Freitag mit. Stutzinger folgt auf Bernd Aufderheide, der nach 20 Jahren an der Spitze der Messe Ende des Jahres in den Ruhestand trete.