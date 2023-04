Hörsaal Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild up-down up-down Oberbillwerder HAW bekommt neuen Campus im Stadtentwicklungsprojekt Von dpa | 20.04.2023, 15:04 Uhr

Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) soll in Oberbillwerder einen neuen Standort bekommen. Der bisher in Bergedorf angesiedelte Campus wird in Hamburgs neuen Stadtteil ziehen, wie die Behörde für Wissenschaft und Forschung am Donnerstag mitteilte.