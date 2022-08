ARCHIV - Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild FOTO: Sonja Wurtscheid up-down up-down Urteil Hausdurchuchung in „Pimmelgate“-Affäre war rechtswidrig Von dpa | 05.08.2022, 17:39 Uhr

Die Durchsuchung einer Wohnung in Zusammenhang mit der sogenannten Pimmelgate-Affäre um Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) im September vergangenen Jahres war rechtswidrig. Dies entschied das Landgericht der Hansestadt. Ein Sprecher bestätigte am Freitag einen Bericht des „Hamburger Abendblatts“. Das Amtsgericht hatte die Durchsuchung einer Wohnung erlaubt, in der der Verfasser eines Tweets, durch den sich Grote beleidigt fühlte, früher zuhause war. Nach Einschätzung des Landgerichts war dies jedoch unverhältnismäßig. Die Inhaberin der Wohnung und ehemalige Lebensgefährtin des Verfassers, hatte Beschwerde eingelegt.