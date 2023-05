Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Hamburg Hauptzeuge im Totschlagsprozess fühlte sich lange bedroht Von dpa | 02.05.2023, 18:37 Uhr

Der Hauptzeuge im Totschlagsprozess gegen einen Automechaniker, der vor zehn Jahren seine damalige Geliebte getötet haben soll, hat sich seitdem vom Angeklagten bedroht gefühlt. Er sei überzeugt, dass der heute 43-Jährige ihn und seine Familie habe töten wollen, weil er alles über die Tat wisse, sagte er am Dienstag vor dem Landgericht Hamburg. Mit Blick auf mutmaßliche Bedrohungen und Nachstellung durch den Angeklagten und seine Leute sagte der 34 Jahre alte Bulgare am zweiten Prozesstag in Richtung des 43-Jährigen: „Du hast mein Leben gefickt.“