Sparkassen Foto: Sven Hoppe/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburger Sparkasse Haspa verdoppelt Jahresergebnis Von dpa | 16.03.2023, 15:19 Uhr

Die Hamburger Sparkasse (Haspa) hat ihr Jahresergebnis im Geschäftsjahr 2022 mehr als verdoppelt. Nach Steuern stieg es auf 45 (Vorjahr: 20) Millionen Euro, wie das Institut am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Das Kreditvolumen erhöhte sich demnach auf einen neuen Höchststand von 38 Milliarden Euro. 6,5 (Vorjahr: 8,7) Milliarden Euro an Krediten wurden im vergangenen Jahr ausgereicht. Mit 1,9 Milliarden Euro neu hinzugekommenen Einlagen summierten sich diese auf gut 39 Milliarden Euro.