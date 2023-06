Die Filiale der Hamburger Sparkasse in der Rathausallee 21 a in Norderstedt. Foto: IMAGO IMAGES/Hanno Bode up-down up-down Filiale in Norderstedt ausgeraubt Niederlage für die Haspa: Bank muss nach Einbruch in Tresorraum hohe Entschädigungen zahlen Von Yannick Kitzinger | 29.06.2023, 16:59 Uhr

Im August 2021 drangen Kriminelle in eine Sparkassenfiliale in Norderstedt ein und plünderten mehr als 600 Schließfächer. Die bestohlenen Kunden dürfen mit einer Entschädigung der Haspa rechnen als bisher angeboten. Doch die Bank kündigte bereits weitere rechtliche Schritte an.