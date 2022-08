Ein Kind springt in einem Schwimmbad ins Becken. Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild FOTO: Annette Riedl up-down up-down Freizeit Harburger Schwimmbad bekommt neue Halle mit 25-Meter-Becken Von dpa | 02.08.2022, 15:41 Uhr

Das Schwimmbad Midsommerland in Hamburg-Harburg bekommt im Zuge der geplanten Sanierung und Modernisierung auch ein neues Schwimmbecken. Geplant ist ein Becken mit vier 25-Meter-Bahnen sowie einer Ein- und Drei-Meter-Sprunganlage, wie die für die städtische Schwimmbadinfrastruktur zuständige Umweltbehörde am Dienstag in Hamburg mitteilte. Der Anbau der Halle mit dem neuen Becken soll im westlichen Flügel des Schwimmbades entstehen. Für die Sanierung und Modernisierung des Freizeitbades am Außenmühlenteich in Harburg sind rund 30 Millionen Euro eingeplant.