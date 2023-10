Geschichte Harbarth für gemeinsame Anstrengungen von Staat und Bürgern Von dpa | 03.10.2023, 13:33 Uhr | Update vor 2 Std. Tag der Deutschen Einheit in Hamburg – Festakt Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down

Beim zentralen Festakt zum Tag der Deutschen Einheit hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, angesichts von Problemen und Herausforderungen in der Welt zu gemeinsamen Anstrengungen und Vertrauen aufgerufen. „Vertrauen, das heißt: sich etwas zutrauen, aber auch sich trauen, etwas wagen und riskieren, mutig sein und Zumutungen aushalten“, sagte er am Dienstag in Hamburg.