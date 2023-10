Schifffahrt Hapag-Lloyd tauft „Berlin Express“: First Lady ist Taufpatin Von dpa | 01.10.2023, 17:36 Uhr | Update vor 31 Min. Elke Büdenbender Foto: Britta Pedersen/dpa up-down up-down

Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd tauft am Montag (14.00 Uhr) im Heimathafen Hamburg ihr bislang größtes Containerschiff, die „Berlin Express“: Patin der Zeremonie am Terminal Burchardkai ist Deutschlands First Lady Elke Büdenbender, die Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.