Erdbeben Hanseatic Help bittet um Geld für Erdbebenopfer Von dpa | 10.02.2023, 12:42 Uhr

Der aus Deutschlands größter Kleiderkammer für Flüchtlinge hervorgegangene Hamburger Verein Hanseatic Help bittet um Geld - statt Sachspenden für die Opfer der verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien. „Wer da helfen will, tut das am besten mit einer Geldspende“, sagte Sprecher Michael Wopperer am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Geld werde in Deutschland Neuware gekauft und ins Katastrophengebiet geschickt. Der Verein nehme auch weiter Kleiderspenden an, sagte Wopperer. Doch würden diese vorerst nicht in die Türkei geschickt.