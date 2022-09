Atomkraftwerk Isar 2 Foto: Armin Weigel/dpa up-down up-down Energiekrise Handelskammer-Plenum für Reaktivierung von Atomkraftwerken Von dpa | 19.09.2022, 19:32 Uhr

Hamburgs Wirtschaft hat sich angesichts der Energiekrise nicht nur für den Weiterbetrieb der derzeit noch laufenden drei Atomkraftwerke ausgesprochen, sondern fordert zudem das Wiederanfahren von drei bereits stillgelegten Kernkraftwerken. „Die Kohle-Reservekraftwerke müssen in den Markt zurückgeholt und die noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke bis zum Ende der Krise weiterbetrieben werden“, heißt es in einer Resolution, welche das Plenum der Handelskammer am Montag beschlossen hat.