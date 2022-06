Benét Monteiro als Hamilton und Ivy Quainoo als seine Frau Eliza. FOTO: Georg Wendt Präsentation in Hamburg Musical-Revolution „Hamilton“ – das sind die deutschen Darsteller Von Markus Lorenz | 14.06.2022, 17:14 Uhr

In New York und London ist das Stück schon ein Riesenerfolg. Jetzt soll „Hamilton“ auch Hamburg und Deutschland erobern. Der Kultursenator schwärmt schon in den höchsten Tönen.