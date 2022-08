Presse-Probe für Musical "Hamilton" Foto: Marcus Brandt/dpa up-down up-down Musical Hamilton-Darsteller Monteiro: Parallelen zu eigenem Leben Von dpa | 31.08.2022, 16:45 Uhr

Musicalstar Benét Monteiro sieht in seiner Rolle von Alexander Hamilton, dem ersten Finanzminister der USA, Parallelen zu seinem eigenen Leben. „Alexander Hamilton hat sein Land verlassen und alles hinter sich gelassen, um etwas zu erreichen. Das habe ich auch gemacht. Vor zwölf Jahren habe ich Brasilien hinter mir gelassen und auch ich hatte diesen „Hunger“, irgendwas in meinem Leben zu schaffen“, sagte Monteiro am Mittwoch bei Proben zum Musical „Hamilton“ in Hamburg. Das Hip-Hop-Musical über die Gründungsväter der USA feierte 2015 am Broadway Premiere und löste einen Hype aus. Die deutsche Inszenierung feiert am 6. Oktober Premiere im Operettenhaus auf der Hamburger Reeperbahn.