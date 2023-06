Hamburg Wasser Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Wasseraufbereitung Hamburgs städtischer Versorger erprobt Wasser-Recycling Von dpa | 08.06.2023, 12:16 Uhr

Der Versorger Hamburg Wasser will bis 2026 mehr als eine Milliarde Euro investieren. Große Investitionen seien etwa notwendig beim Schmutz- und Niederschlagswasser, aber auch bei der IT-Sicherheit, sagte Geschäftsführerin Gesine Strohmeyer am Donnerstag in der Hansestadt. Der städtische Versorger kündigte eine Erweiterung seiner Produktpalette um recyceltes Wasser an: In Kürze liefert er im Pilotquartier Jenfelder Au sogenanntes Brauchwasser an einen dort ansässigen Gewerbepark, das aus aufbereitetem Abwasser und Regenwasser erzeugt wird.