Rekord Hamburgs „Stadtradler" schaffen 2,7 Millionen Kilometer Von dpa | 07.10.2022, 18:36 Uhr

Die Hamburger „Stadtradler“ sind im Jahr 2022 zusammen mehr als 2,7 Millionen Kilometer Fahrrad gefahren. Diese Strecke und auch die diesjährige Anzahl von insgesamt 16.045 Teilnehmern in 849 Teams übersteigt in Hamburg die Zahlen des Vorjahres und stellt für die Hansestadt einen Rekord in allen Bereichen des Wettbewerbs dar, wie der Senat am Freitag mitteilte. Im vergangenen Jahr waren den Angaben zufolge 11.747 Radler in 736 Teams rund 2,17 Millionen Kilometer in Hamburg gefahren.