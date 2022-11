Landesparteitag SPD Hamburg Foto: Jonas Walzberg/dpa up-down up-down Proteste Hamburgs SPD verlangt IZH-Ausschluss aus Islamverband Schura Von dpa | 04.11.2022, 20:30 Uhr

Angesichts der gewaltsamen Niederschlagung der Proteste im Iran verlangt die Hamburger SPD einen Ausschluss des Islamischen Zentrums Hamburg (IZH) aus dem Rat der Islamischen Gemeinschaften (Schura). „Die SPD Hamburg solidarisiert sich mit den Menschen im Iran, die unter Einsatz ihres Lebens für Frauenrechte, Rechtsstaat, Freiheit und Leben kämpfen“, heißt es in einem Papier des Kreisverbandes Eimsbüttel, das am Freitagabend mit sehr großer Mehrheit von einem Landesparteitag der Sozialdemokraten angenommen wurde. „Zudem wenden wir uns an die Schura Hamburg und fordern sie auf, das Islamische Zentrum Hamburg aus der Schura auszuschließen.“