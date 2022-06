ARCHIV - Ein Stuhl steht in einem Klassenzimmer auf dem Tisch. Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild FOTO: Marijan Murat up-down up-down Bildung Hamburgs Schulsenator fordert dauerhaftes Aufholprogramm Von dpa | 24.06.2022, 17:59 Uhr

Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) fordert von Bund und Ländern dauerhafte Anstrengungen zur Überwindung der Corona-Folgen im Bildungssystem. Das jetzt angelaufene Aufhol- und Förderprogramm für Schülerinnen und Schüler sei richtig, reiche aber bei weitem nicht aus, sagte er am Freitag im Anschluss an die Kultusministerkonferenz (KMK) in Berlin. „Es ist dringend nötig, dass Bund und Länder gemeinsam ein dauerhaftes Programm zur Überwindung von Bildungsrückständen und psychosozialen Problemen von Kindern und Jugendlichen auflegen.“